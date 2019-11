Correggio, incidente nella notte: due feriti

CORREGGIO (Reggio Emilia) – Incidente nelle notte in viale Risorgimento a Correggio: due persone rimangono ferite per fortuna in modo non grave. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri della stazione di Bagnolo, un 19enne alla guida di una Opel Corsa, con a bordo una 17enne, stava percorrendo via Risorgimento quando si è scontrato con una Peugeot 206 condotta da una 24enne di Correggio. In seguito all’impatto la 17enne e la 24enne sono rimaste ferite e sono state trasportate con l’ambulanza all’ospedale di Carpi.