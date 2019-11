Castellarano, grave infortunio sul lavoro alla Starmax

CASTELLARANO (Reggio Emilia) – Grave infortunio sul lavoro, oggi poco dopo le 14,30, alla Starmax di Castellarano in via Benedetto Croce, azienda specializzata in taglio ceramica. Per cause ancora in corso di accertamento l’operaio, un 23enne, è rimasto incastrato, durante una manovra con una macchina da taglio per piastrelle, tra due linee di scorrimento e trasferimento materiale riportando un trauma da schiacciamento tra il basso ventre e gli arti inferiori.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con due mezzi. Da Sassuolo e Reggio sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco. Il ferito ora si trova all’ospedale di Baggiovara, a Modena: non è in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri e i tecnici Ausl della Medicina del Lavoro di Castelnovo Monti che dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente.