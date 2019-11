Canali, nuove palazzine e ville abbinate de La Betulla

REGGIO EMILIA – A Villa Canali, in via De Sanctis, nel nuovo parco urbano, la cooperativa La Betulla sta realizzando palazzine da sei e quattro unità e ville abbinate, tutte in classe A, con il suo progetto edilizio “La casa che non c’era”. Martedì 10 dicembre, alle 18, nella sede della cooperativa in via Gandhi 16, il progetto, con gli appartamenti in palazzine e le ville abbinate progettate, sarà presentato ai soci interessati.