Cadelbosco Sopra, furto con spaccata in una ferramenta

CADELBOSCO SOPRA (Reggio Emilia) – Furto, ieri sera, verso le 22.30, in una ferramenta di via Guido Rossa a Cadelbosco Sopra. Tre malviventi hanno usato una mazza per sfondare le vetrine del negozio rubando utensili vari. Poi sono fuggiti a bordo di una Bmw poco prima dell’arrivo dei carabinieri. Tra danni cagionati per il compimento del furto e refurtiva sottratta il danno è ancora in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Cadelbosco Sopra per furto aggravato contro ignoti.