Via Pasteur, furto notturno nel negozio di casalinghi

REGGIO EMILIA – Ladri in azione, questa notte, nel negozio di casalinghi Homi’s di via Pasteur a San Maurizio. I ladri, dopo aver rotto la vetrata laterale, sono entrati nell’attività commerciale rubando, stando ai primi controlli, 200 euro dalla cassa e merce varia in corso di inventario. Sulla vicenda indagano i carabinieri reggiani per furto aggravato contro ignoti.