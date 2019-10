Via Leoncavallo, uomo trovato morto in casa

REGGIO EMILIA – Un georgiano di 39 anni, K.I, è stato trovato morto nel suo appartamento, intorno alle 13,30 di oggi, in via Leoncavallo (che corre parallela a via Dalmazia nella zona del lungo Crostolo).

A dare l’allarme un connazionale che vive con lui. Sul posto è arrivata la polizia insieme a personale mandato del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. L’uomo è un tossicodipendente.

Le cause del decesso sono tuttora in fase di accertamento, ma dal sopralluogo effettuato dalla Polizia Scientifica non sono emersi elementi tali da fare pensare a una morte violenta. La salma è stata rimossa e rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.