Ventasso, si perdono nei boschi: salvati dai carabinieri

VENTASSO (Reggio Emilia) – Due giovani reggiani, un 37enne e una 26enne, sono stati soccorsi e rintracciati in località Maccagnina di Collagna, comune di Ventasso, dai carabinieri della stazione locale insieme al personale del Soccorso Alpino che si è attivato dopo l’allarme dato dai due ragazzi che, a causa della stanchezza, si erano persi.

Sono stati recuperati in buone condizioni di salute senza alcuna conseguenza per loro. I due usciti erano usciti alle 8 di questa mattina per una passeggiata alla ricerca di funghi e, dopo quasi sei ore di cammino, hanno perso l’orientamento. Provati per la stanchezza e non riuscendo a trovare il sentiero che li avrebbe dovuti portare alla loro macchina, alle 13.30 hanno lanciato l’allarme ai carabinieri.

Sul posto sono arrivati i militari della stazione di Collagna, insieme al personale del Soccorso Alpino. Grazie alle coordinate fornite ai carabinieri di Collagna dai due, l’uomo e la donna sono stati rintracciati e recuperati in località Maccagnina. Visto che erano in buone condizioni di salutre, non è stato necessario l’intervento medico.