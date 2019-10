Vendeva droga a scuola, in carcere un 25enne

CORREGGIO (Reggio Emilia) – Vendeva eroina in una scuola, ora va in carcere. Ieri i carabinineri di Correggio hanno eseguito l’ordine di carcerazione emesso dalla Procura nei confronti di un 25enne, disoccupato, che l’8 marzo del 2017 era stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti all’interno di un istituto scolastico di Correggio.

La presenza sospetta dell’uomo nella scuola era stata segnalata ai carabinieri da alcuni cittadini. Lo spacciatore, alla vista dei militari, aveva tentato di disfarsi delle dosi di eroina, gettandole dalle scale dell’istituto. L’operazione antidroga di due anni fa era culminata con l’arresto del giovane seguito dall’iter processuale, in cui il 25enne ha patteggiato sei mesi di reclusione e 688 euro di multa.

La sentenza e’ divenuta esecutiva in questi giorni. Il giovane e’ stato quindi portato in carcere per scontare una pena di cinque mesi e 27 giorni, essendo stati detratti dai sei mesi i tre giorni trascorsi in regime cautelare, dopo l’arresto in flagranza di reato.