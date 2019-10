Un “sabato barbarico” con la Corte Transumante di Nasseta

VENTASSO (Reggio Emilia) – “Sabato Barbarico”, così potrà essere ricordata la giornata del 26 ottobre grazie alla Corte Transumante di Nasseta, “libera compagnia di uomini, cavalli e montagne”, che nelle proprie scuderie di via Vaglie 13 a Collagna, a partire dalle 15, metterà in scena “Strata” spettacolo equestre volto a omaggiare le gesta del maestro Luciano Pavarotti.

Adulti e bambini avranno la possibilità di immergersi in una realtà divisa tra passato e presente, accompagnati dai passi di danza dettati dal binomio cavallo/cavaliere. Poi alle 17,30 tutti potranno visitare la Biblioteca Comunale (in piazza Cairoli 2) dove, nel contesto rassegna “Rendere visibile il visibile, autori in prestito”, il giornalista e scrittore David Allegranti, in veste di bibliotecario, darà consulenza in chiave di lettura, ascolto e visione. Per maggiori informazioni inerenti all’evento è possibile contattare Cinzia Pellegri (tel. 3487479474) o Marcello Ugoletti (tel. 3450469108).