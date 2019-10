Trattori di nuovo in corteo contro il biogas

REGGIO EMILIA – A Reggio Emilia tornano i trattori contro il biogas. La nuova manifestazione organizzata dal coordinamento provinciale dei comitati “Ambiente e salute” e’ in programma domani, promossa per esprimere la contrarieta’ al progetto dell’impianto di Gavassa targato Iren per la produzione di biometano dai rifiuti organici.

Il raduno dei trattori e’ alle 8 davanti allo stadio per poi partire con il corteo in circonvallazione previsto alle 11.15. Alle 11.30 il corteo a piedi con un solo trattore simbolico raggiungera’ piazza Prampolini. Insieme alla sfilata dei mezzi agricoli e’ stata organizzata anche una biciclettata con ritrovo alle 10 in piazza Martiri del 7 luglio.