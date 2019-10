Tornano le visite guidate al Valli

REGGIO EMILIA – Nei mesi di novembre e dicembre, il Teatro Municipale Valli apre le porte e svela i suoi segreti nelle mattinate di sabato 9, 16 e 23 novembre, 7 e 14 dicembre 2019. Quattro gli orari di visita, che dura un’ora circa: ore 9.45 – ore 10.00 – ore 11.15 e ore 11.30.

Dalla sala di spettacolo, al Ridotto, passando per il palcoscenico (quando è possibile e non vi sono allestimenti o scenografie montate) scendendo fin alle viscere e salendo su su, fino alle Sale dell’Astrolampo e dei Pittori per un susseguirsi magico di emozioni.

In alcuni casi, a seconda degli spazi occupati per allestire e preparare gli spettacoli, i percorsi potrebbero cambiare, ma di certo il Valli riserva continue sorprese, ogni spazio ha una storia, un aneddoto, una leggenda. Visitarlo, ogni volta, è come scoprire un mondo nuovo.

Modalità di prenotazione: da martedì 22 ottobre si possono acquistare i biglietti per la visita, guidata da personale della Fondazione I Teatri, sia in biglietteria sia online (www.iteatri.re.it).

Costo della visita: 5 euro.

Le visite, per questioni di sicurezza, sono consentite ai bambini a partire dagli 8 anni. Nel percorso sono presenti scale, camminamenti stretti e barriere architettoniche (trattandosi di spazi normalmente interdetti al pubblico).