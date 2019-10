Toh, esistono ancora i ladri di polli

REGGIO EMILIA – Ladri di polli (o meglio galline) in azione. Succede in via Casel di Ferro a Gaida dove la squadra volante della questura e’ intervenuta ieri sera verso le 23 per “furto consumato di pollame” a danno di un 49enne. L’uomo ha riferito che, rincasato poco prima, aveva notato come la porta di ingresso di uno dei suoi pollai era socchiusa con il chiavistello aperto. All’appello, ha constatato la vittima del furto, mancavano 20 galline circa, ognuna del valore di 20, 30 euro. Si tratta del secondo furto del genere, subito dal 49enne. Il primo e’ avvenuto qualche settimana fa.