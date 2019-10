REGGIO EMILIA – Terza vittoria consecutiva per la Grissin Bon che supera Pistoia grazie alle prove di Mekel (21 punti e 5 assist) e Vojvoda, protagonista di un ultimo quarto in cui ha segnato 14 punti dei suoi 20. I biancorossi partono forte grazie alle conclusioni vicino a canestro di Owens che domina in area, ma Pistoia risponde bene con Johnson e Petteway e conclude il primo quarto in vantaggio (20-23). I toscani grazie a un grande Justin Johnson (16 punti in 20’) vanno all’intervallo avanti di 6 (37-43). La Grissin Bon reagisce con Upshaw e Vojvoda che contribuiscono al parziale di 20-13 con cui si chiude il terzo quarto (57-56). Nell’ultimo quarto sale in cattedra il tiratore ungherese Vojvoda che con 14 punti regala alla sua squadra il terzo consecutivo.

Il tabellino

Grissi Bon – Oriora Pistoia 84-72

GRISSIN BON: Johnson-Odom 8, Fontecchio 5, Pardon 2, Candi 2, Poeta 3, Vojvoda 20, Owens 12, Upshaw 11, Mekel 21. N.e.: Infante, Cipolla e Diouf. All.: Buscaglia

ORIORA: Della Rosa 3, Petteway 16, D’Ercole , Brandt 6, Salumu 9, Landi 8, Dowdell 9, Johnson 21, Wheatle. N.e.: Quarisa All.: Carrea

Arbitri: Denis Quarta, Alessandro Perciavalle, Giacomo Dori