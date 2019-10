Seconda vittoria consecutiva per la Grissin Bon

REGGIO EMILIA – Seconda vittoria, prima casalinga in stagione, per la Grissin Bon che supera 85-71 la Vanoli Cremona. Partono bene i lombardi, ma i biancorossi si mettono subito in carreggiata con Gal Mekel e Josh Owens, regalano lampi di spettacolo. Darius Johnson-Odom ci mette 7 punti personali e così la prima frazione si chiude sul 23-17 in favore della Grissin Bon. La Vanoli prova a reagire nel 2° quarto trascinata da Wesley Saunders, ma solo un grande canestro finale di Saunders le permette di restare agganciata al match a fine 1° tempo (40-34).

Nella ripresa i biancorossi piazzano un 4/4 da 3 nelle prime battute del 3° quarto e poi fuggono avanti toccando anche punte di +14. Johnson-Odom è protagonista (12 punti nella frazione), mentre Jordan Mathews sembra essere l’unico giocatore ospite a combinare qualcosa di buono. Nell’ultima frazione Cremona continua a sbagliare nel tiro, mentre Poeta cresce e permette alla Grissin Bon di mantenere le distanze.

Da segnalare le prove di Johnson-Odom (27 punti e 10 rimbalzi, con 10/18 al tiro) e Mekel (14 assist).

GRISSIN BON REGGIO EMILIA – VANOLI CREMONA 85-71

(23-17; 40-34; 70-56)

Grissin Bon: Johnson-Odom 27, Fontecchio 12, Pardon, Poeta 9, Vojvoda 2, Infante ne, Soviero ne, Owens 11, Upshaw 15, Cipolla ne, Diouf, Mekel 9. Allenatore Buscaglia

Vanoli: Saunders 10, Mathews 14, Feraboli ne, Sanguinetti ne, Gazzotti, Diener 8, Sobin 8, De Vico, Tiby 13, Stojanovic 9, ,Palmi 5, Akele 4. Allenatore Sacchetti

Arbitri: Sahin, Grigioni, Pepponi.

Spettatori: 3638.