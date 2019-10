Scandiano, svaligiato un bar nella notte

SCANDIANO (Reggio Emilia) – Furto al Ristobar di via Pedemontana a Scandiano. I ladri, dopo aver forzato la porta principale d’ingresso, sono entrati nei locali che ospitano l’attività commerciale rubando, stando ai primi controlli ancora in corso di esatto inventario, vari tagliandi della lotteria istantanea gratta e vinci, tabacchi e il registratore di cassa, tutto in corso di esatto inventario. Un colpo simile era stato compiuto, qualche ora prima, ai danni di un bar di Casalgrande e quindi i ladri potrebbero essere gli stessi. Sulla vicenda indagano i carabinieri per furto aggravato contro ignoti.