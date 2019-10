San Martino in Rio, rapina farmacia: arrestato

SAN MARTINO IN RIO (Reggio Emilia) – Un 40enne di Scandiano, Glauco Casagrande, è stato arrestato, sabato scorso, dopo che aveva rapinato una farmacia via Stiolo. L’uomo ha finto di essere un cliente, ha prelevato dall’espositore una scatola di cerotti, si è messo in fila ed ha atteso il suo turno. Quando doveva essere servito ha detto: “Questa è una rapina se non volete che vi faccia del male datemi i soldi in cassa”. Per essere più convincente ha mostrato alla farmacista che lo stava servendo un grosso coltello.

Ottenuti i soldi della cassa, circa un centinaio di euro, ha guadagnato l’uscita, fuggendo a bordo di una Toyota Rav 4. Quindi l’allarme al 112 che ha avvisato le pattuglie in circuito, tra cui quella di San Martino in Rio che, nel corso delle ricerche, all’interno di un casolare abbandonato alla periferia di Correggio, ha rintracciato il malvivente che è stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata.