Rolo, auto si schianta contro un palo: muore un giovane

ROLO (Reggio Emilia) – Un ventenne, Giacomo Negri, è morto in un incidente mortale avvenute questa notte a Rolo in via Rubona in località Cascina Rubona. Il sinistro è avvenuto verso le 2,30: il giovane, che viveva a Rolo, era alla guida della sua Lancia Y quando, giunto all’altezza dell’incrocio con via Nuova, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, ha perso il controllo dell’auto schiantandosi contro un palo della luce per poi ribaltarsi piu’ volte lungo la strada.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno estratto il giovane dalle lamiere e i sanitari inviati dal 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane che è morto praticamente sul colpo. La salma è stata messa a disposizione della Procura reggiana titolare dell’inchiesta che verrà aperta per far luce sul tragico incidente. Sul posto i carabinieri delle stazioni di Novellara e Fabbrico che ora dovranno indagare sulla dinamica dell’incidente.