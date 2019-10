Regionali, ecco chi vuole mettere in pista la Lega Nord

REGGIO EMILIA – Mentre nel Pd i giochi sembrano oramai quasi fatti, per quel che riguarda i nominativi degli uomini e delle donne che saranno candidati alle Regionali, nella Lega Nord, invece, i nomi quasi certi sono per ora solo quelli dei tre uomini e di una donna. In lizza per un posto nell’assemblea regionale ci sarebbero il consigliere regionale uscente Gabriele Delmonte, il consigliere comunale Matteo Melato e Riccardo Rovesti, consigliere comunale a Correggio e segretario della sezione correggese del Carroccio.

Per le donne, invece il discorso si fa un po’ più complicato. Al momento l’unica candidata che sarebbe certa è Claudia Bellocchi, romana, che è stata candidata alle politiche del 2018 per il Senato nel collegio Reggio-Bassa, mancando per un soffio il seggio, ma ottenendo un buon risultato piazzandosi seconda con il 31,5% delle preferenze, contro il 32,8% dei consensi ottenuto da Vanna Iori.

Per i nominativi delle altre due donne che affiancheranno la Bellocchi, tuttavia, c’è tempo dato che il termine per presentare le liste scade a fine dicembre, ovvero un mese prima delle elezioni che si terranno il 26 gennaio.