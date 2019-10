Reggio Emilia, vincita da 700mila euro su Pirates Millions

REGGIO EMILIA – Si era registrato al sito appena due giorni prima e ha subito fatto centro. Un giocatore 22enne di Reggio Emilia la scorsa domenica ha centrato il jackpot “Millionaire Genie” da 697.307 euro alla slot online “Pirates Millions” sul sito 888casino.it.

E il fortunato ha già le idee chiare. Ha detto, commentando a caldo la vincita: “Sono davvero entusiasta. Utilizzerò questi soldi per costruire la mia casa in Jamaica”. Il Jackpot assegnato domenica è di tipo progressivo. Il suo valore è alto perchè una percentuale delle puntate di tutti i giocatori viene accantonata per formarlo.

Per vincerlo non è necessario incastrare una combinazione vincente, poiché viene erogato in maniera casuale.