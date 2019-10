Reggio Emilia, dove andare nel fine settimana

REGGIO EMILIA – Fine settimana ricco di appuntamenti in città e provincia. Pubblichiamo un elenco dei principali eventi ricordandovi che la data di pubblicazione è quella di venerdì 4 ottobre e che gli eventi vanno fino a domenica 6 ottobre.

Città

Teatro Valli: sabato 5 ottobre, alle 18, tornano sul Palcoscenico del Teatro Municipale Valli gli apprezzati concerti di “Sol#” (Sol diesis) nell’àmbito del Festival Aperto dedicati alla musica classica contemporanea: Ricciarda Belgioioso, tastiere, e Walter Prati, elettronica, in Gaze through the Stars, mettono in relazione Karlheinz Stockhausen, Terry Riley, due autori nella loro profonda diversità accomunati da un aspetto: l’esplorazione sonora e visionaria di grandi spazi fisici, metafisici e mentali.

Teatro Cavallerizza: esistono nella musica d’oggi accostamenti strumentali impensabili che cortocircuitano ambiti tradizionalmente diversi, come in Songbook, in scena sabato 5 ottobre, ore 20.30, al Teatro Cavallerizza nel Festival Aperto. Songbook unisce un quartetto rock, un ensemble classico amplificato e il live electronics, ed è un progetto firmato dal suo autore-performer Tovel (aka Matteo Franceschini), – che a giorni riceverà il Leone d’Argento per la musica alla Biennale di Venezia – e realizzato incrociando gli interpreti dell’Icarus Ensemble e del Cantus Ensemble di Zagabria.

Via Emilia San Pietro: ultimo appuntamento per Suoni dai balconi. Domani venerdì 4 ottobre (ore 18.30) il gran finale della rassegna di concerti “sospesi” è affidato al clarinetto di Mirco Ghirardini e alla tuba di Gianluigi “Gialla” Paganelli che si esibiranno su un verdeggiante terrazzo in via Emilia San Pietro 42.

Palazzo delle Notarie: sabato 5 ottobre, alle ore 17, a Reggio Emilia nel Palazzo delle Notarie in piazza Prampolini si terrà la prima presentazione italiana del libro “La Grande Opera di Sensei Ohsawa”, scritto da Jacques Mittler, traduzione italiana a cura di Luca Chiesi.

Provincia

Bibbiano: a Barco, sabato e domenica, torna la fiera organizzata da Comune e Pro Loco, che quest’anno si chiama “Barco terra di Musica”. Musica, arte, cibo: questi i perni attorno a cui ruoterà il week end. Una “Musica da gustare”, domenica, nelle strade e nei cortili del centro, con un progetto a cura di allievi e insegnanti della scuola Pmi Music Institute. Musica e birra protagonista anche nell’altra grande novità, l'”Otto Berc Fest” che si terrà domani sera e domenica anche a pranzo.

Albinea: appuntamento storico-culturale domenica ad Albinea. Alle 16.30 a villa Crocioni in via Poiano 1 è in programma la presentazione di un volume scritto dallo storico albinetano Giuseppe Ligabue. L’edificio porta la firma di Pio Casoli, ingegnere reggiano autore di molte opere quattrocentesche in città, e nei secoli ha ospitato diverse famiglie fra cui quella del letterato Giovanni Crocioni. Info: telefonare allo 0522/590262, o scrivere a biblioteca@comune.albinea.re.it.

Scandiano: domenica torna a Scandiano il mercato del contadino, in un’edizione molto ampia che dalle 10 alle 20 coinvolgerà l’area verde del parco della Resistenza. L’evento, a ingresso gratuito, si svolgerà anche in caso di maltempo spostandosi all’interno delle fiere, proprio a fianco del parco.Ci saranno decine di banchetti con frutta e verdura oltre a colture locali a km 0 e biologiche e all’esposizione di fiori e piante.

Casalgrande: un omaggio a De André per sostenere il Grade. È in programma venerdì sera (ore 21) al teatro De André e vedrà protagonista la versione in trio delle Anime Salve, formazione composta da Fausto Billi, Paolo Batistini e Alessandro Golini; tre musicisti emiliani impegnati in un tributo al grande cantautore genovese. La serata è dedicata alla memoria di Lauro Bertoldi. Il biglietto d’ingresso costa 10 euro, il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Grade per il progetto Grade-No-Limits.

Correggio: prima volta in terra reggiana per Oktoberfest, un lungo weekend completamente dedicato agli amanti delle birre tedesche e delle specialità bavaresi. Da venerdì 4 a domenica 6 ottobre al Salone delle Feste di Correggio si celebra la più importante festa della birra al mondo, che ogni anno richiama decine di migliaia di persone a Monaco di Baviera. Un appuntamento unico nel suo genere per i giovani, per le famiglie e per tutti gli amanti delle spine e della buona cucina.

Novellara: torna la fiera autunnale “Novellara Balsamica” a Novellara: domenica 6 ottobre il cortile della Rocca si animerà con mostra mercato dei produttori locali, del buon cibo e dell’antiquariato, pigiatura e cottura del mosto, showcooking e laboratori per bambini. Protagonista sarà ovviamente l’aceto balsamico tradizionale, con il compleanno dell’acetaia comunale e il pranzo balsamico. In programma anche l’anteprima dello spettacolo “Hollywood”, a cura di Daniele Franci. Dalle 9 alle 18 si svolgerà il mercato dei produttori locali e del buon cibo, mentre dalle 9 si svolgerà la dimostrazione di cottura a legna del mosto d’uva per la produzione di aceto balsamico. Dalle 10 alle 12 si svolgeranno inoltre laboratori per bambini e lo showcooking di Acetaia Ferretti – Corradini in collaborazione con Bottega 14 e Nonna Olma. A pranzo la festa non si ferma ma continua con le note balsamiche del pranzo organizzato da Pro Loco, il cui ricavato andrà in parte devoluto al reparto oncologico di Guastalla nell’ambito delle iniziative dell’Ottobre Rosa.

Guastalla: anche quest’anno si svolge la consueta manifestazione degli spettacoli di burattini al Lido Po di Guastalla. Domani dalle 16 alle 23 e domenica dalle 16 alle 20 si potrà partecipare gratuitamente a numerosi spettacoli di burattini e marionette all’ostello “La locanda dei Pontieri”. Al tramonto gli spettacoli si sposteranno sulle rive del Po al ristorante La Quadra. In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno sotto il tendone di Peace in Po

Boretto: è in programma domenica al parco “Luciano Vecchi” di San Rocco, dalle 12, la festa dell’uva e della zucca, con un pranzo a base di piatti della tradizione. È gradita la prenotazione al 349/0642507.

Luzzara: venerdì sera alle 21.30, al Teatro sociale di Gualtieri, c’è Marco Baliani, uno degli attori più conosciuti della scena teatrale italiana, che porterà uno dei suoi capolavori: Kohlhaas, liberamente tratto da un racconto di Von Kleist. Con questo spettacolo Baliani, all’inizio degli anni ’90, ha scritto un pezzo di storia del teatro, inaugurando di fatto il filone del teatro di narrazione.