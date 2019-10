Reggiana, solo un pareggio con il Rimini: 2-2

REGGIO EMILIA – Succede tutto nel primo tempo: la Reggiana va avanti di due gol con i colpi di testa di Varone e Scappini, ma poi si fa rimontare dal Rimini. Un’occasione sprecata: i granata buttano via due punti e scivolano al quinto posto in classifica a 5 punti dalla capolista Padova.

Nella prima mezz’ora di gioco i granata vanno in vantaggio con due reti di testa di Varone (8′) e Scappini (24′) e si mostrano pericolosi in più di un’occasione, ma al 37′ si fanno sorprendere dal duetto Gerardi-Ventola, atterrato da Martinelli a pochi passi da Narduzzo: secondo giallo per il giocatore granata e rigore trasformato da Gerardi. Poi Scappini sbaglia il 3-1, mentre al 46′ Ventola mette in rete una respinta di Narduzzo su colpo di testa di Gerardi.

Ad inizio ripresa il Rimini potrebbe addirittura passare in vantaggio, ma Ventola spreca sull’assist di Gerardi. Al 51′ c’è un mani di Finizio (che viene espulso) su girata sottoporta di Kirwan. E’ rigore, ma dal dischetto Scappini sbaglia. Con la parità numerica ristabilita la Reggiana torna ad attaccare, ma rischia su alcune ripartenze del Rimini. In particolare su Palma che prende una traversa con un gran tiro da fuori area. Scappini al 91′ colpisce di testa su cross di Libutti: grande parata di Scotti. Finisce così 2-2.

IL TABELLINO

REGGIANA-RIMINI: 2-2

REGGIANA (3-4-2-1) Narduzzo; Spanò, Espeche (14′ st Rossi), Martinelli; Libutti, Staiti, Varone (39′ st Brodic), Kirwan (27′ st Favale); Zanini (1′ st Costa), Radrezza (1′ st Rozzio); Scappini. A disposizione: Voltolini, Santovito, Muro, Haruna, Iaquinta. Allenatore: Alvini.

RIMINI (4-3-3) Scotti; Finizio, Nava, Ferrani (25′ pt Gerardi), Oliana; Palma, Van Rasbeeck (9′ st Montanari), Cigliano (9′ st Silvestro); Candido (33′ st Mancini), Picascia, Ventola (9′ st Arlotti). A disposizione: Santopadre, Sala, Petrovic, Pari, Lionetti, Messina, Bellante. All. Cioffi.

Arbitro: Andrea Colombo di Como

Reti: pt 8′ Varone (Re), 24′ Scappini (Re), 38′ Gerardi su rig. (Rn), 45′ Ventola (Rn)

Note: Spettatori: 6.044. Incasso di 30,360 euro. Espulsi Martinelli per doppia ammonizione al 37′ pt e Finizio al 5′ st