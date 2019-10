Quattro Castella, Croce rossa aperta al pubblico

QUATTRO CASTELLA (Reggio Emilia) – Nell’ambito della prima edizione della settimana dedicata alla Protezione Civile indetta dal dipartimento nazionale, sabato 19 ottobre oltre 130 sedi della Croce Rossa, tra le quali figura il comitato di Quattro Castella, apriranno le porte al pubblico con un obbiettivo ben preciso, condurre la popolazione alla scoperta della vera natura della Protezione Civile.

L’iniziativa, supportata con l’ausilio di dimostrazioni pratiche, sessioni di approfondimento ed esposizione dei mezzi di intervento, è volta ad istruire ogni comunità nella prevenzione/reazione al cospetto dei rischi legati alle frequenti calamità naturali che attanagliano il nostro paese. Per addentrarsi in questo mondo è sufficiente recarsi presso il piazzale (ex Conad) di via F.lli Cervi 28 a Montecavolo dalle 8.30 alle 14.