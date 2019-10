Pocho, un vero compagno fidato di vita

REGGIO EMILIA – Pocho è un cagnolino non più giovanissimo, ma malgrado la sua età ha lo spirito di un giovanotto, infatti è fisicamente sano ed in forma, attivo e dal buonissimo carattere, di taglia media contenuta. L’età fa di lui anche un cane piuttosto pacato e di facile gestione adatto a persone non più giovanissime. Un vero compagno fidato di vita. Da conoscere al Canile di Arceto via Franceschini 1, aperto martedi e giovedi dalle 14.30 alle 16.30, sabato dalle 9 alle 16 e domenica dalle 9 alle 13 Tel. 0522-980505.