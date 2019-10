Parcheggio Mediopadana, l’appalto va alla coop Cfc

REGGIO EMILIA – “Nel suo complesso, l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa in esame, globalmente considerata nel suo insieme, e’ sottocosto e come tale non affidabile e non attendibile”. Questo il giudizio emesso il 26 settembre scorso dagli uffici tecnici del Comune di Reggio Emilia in merito alla gara per i lavori di ampliamento parcheggio della stazione Mediopadana, il cui appalto era stato aggiudicato in via provvisoria alla srl Paeco di Garaguso, in provincia di Matera.

L’azienda ha pero’ presentato un’offerta con un ribasso del 35% della base d’asta elemento che, secondo la normativa sugli appalti, ha innescato una serie di verifiche ulteriori sulla congruita’ dell’offerta. Alla luce di questi controlli la Paeco e’ stata estromessa dalla competizione e oggi il Comune ha assegnato l’appalto (provvisoriamente) alla seconda classificata in lista, la cooperativa Cfc (Consorzio fra costruttori) con sede a Reggio in via Pansa.

La gara era stata indetta dall’amministrazione con la formula dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa per un importo complessivo, iva esclusa, di quasi tre milioni compresi 69.000 euro di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. La Paeco, nel dettaglio, ha fatto l’offerta economica piu’ vantaggiosa con un punteggio totale di 68 su 100, di cui 75 per l’offerta tecnica, 5 per l’anticipo di tempo di 30 giorni sui 270 previsti per l’intervento e 20 punti per l’offerta economica con il ribasso del 35%, oltre ad un costo della manodopera di 689.000 euro.

Cfc, seconda classificata, ha ottenuto un totale di 52 punti su 100. Per l’offerta tecnica ha superato la vincitrice, ma il suo ribasso d’asta s’e’ fermato al 9%. Il cantiere alla Mediopadana, previsto in avvio lo scorso luglio e’ intanto slittato.