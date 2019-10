Nuova veste per Caldarini Gas e Saldatura: l’azienda sceglie Erreà

REGGIO EMILIA – Erreà Sport, Il famoso brand emiliano specializzato nell’abbigliamento sportivo, ha creato un servizio interamente dedicato alle aziende, grazie ad una linea specifica per l’ambito lavorativo. “Sono già tante le aziende che hanno aderito” sostiene Giada Nizzoli, responsabile commerciale del progetto “il che è molto interessante”.

E aggiunge: “È un segmento di mercato nuovo per noi, che ci ha permesso di ampliare la nostra gamma di prodotti e di conoscere diverse realtà”. Ma perché scegliere Erreà Sport per l’abbigliamento aziendale? Lo spiega Italo Caldarini, titolare della Caldarini Gas e Saldatura: “Conoscevamo già il marchio Erreà nell’ambito sportivo e quando abbiamo scoperto che un’azienda a noi vicina aveva le divise aziendali di Erreà abbiamo deciso di acquistarle anche noi per i nostri dipendenti. D’altronde la qualità dei tessuti è innegabile e l’azienda è fidata. Sono molto soddisfatto del risultato”.

L’intero reparto commerciale della Caldarini Gas e Saldatura, insieme ai trasportatori, indossa quindi Erreà Sport: “Si tratta del personale che rappresenta l’azienda di fronte ai clienti, è quindi necessario che sia presentabile e coerente con l’idea che vogliamo trasmettere della nostra impresa. Erreà è la scelta perfetta per noi, in termini di qualità, comfort ed estetica del prodotto”.

La qualità, quando si parla dei capi Erreà, è provata e garantita dalla certificazione Oeko Tex Standard 100, un attestato che pone al centro le esigenze di tutela della salute e che fissa limiti estremamente rigorosi sulle componenti dei prodotti. Ecco perché i tessuti Erreà garantiscono un elevato livello di sicurezza in qualsiasi condizione di impiego.

Chi è Caldarini Gas e Saldatura srl?

Con oltre 60 anni di esperienza, l’azienda Caldarini Gas e Saldatura srl, con sede a Parma, è specializzata nella distribuzione di gas tecnici per saldatura e gas per il confezionamento alimentare, oltre che nello stoccaggio, nel commercio e nella produzione di impianti ed attrezzature per saldatura e taglio a filo.