NOVELLARA (Reggio Emilia) – Una 38enne è stata trovata senza vita, ieri, in un garage di Novellara in via I Maggio. Il decesso, a quanto si apprende, è avvenuto nello stesso giorno del ritrovamento del cadavere. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri. Sul corpo della donna sarà eseguita un’autopsia per capire le cause della morte.