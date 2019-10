Nasce Reko2, nuovo punto di scambio prodotti km 0 a Reggio Emilia

REGGIO EMILIA – Il modello finlandese di vendita diretta di prodotti agricoli “Reko” raddoppia a Reggio Emilia. Dopo il successo del primo gruppo, nato circa due anni fa in via sperimentale e attivo nella zona a nord della citta’, ne e’ nato un secondo nella zona sud operativo da oggi. Il meccanismo funziona cosi’: alcuni agricoltori si uniscono e creano un gruppo Facebook in cui settimanalmente pubblicano post indicando i prodotti disponibili per la vendita, con tanto di caratteristiche, quantita’ e prezzo.

I consumatori iscritti al gruppo ordinano i prodotti che intendono acquistare rispondendo ai post tramite messaggi. Le consegne avvengono un giorno stabilito della settimana nel tempo limitato di un’ora e mezza. Unici requisiti per gli agricoltori sono vendere prodotti della propria azienda e operare nel territorio di Reggio Emilia e provincia. Al gruppo “originale” di Reko si contano circa 5.000 cittadini iscritti e gia’ 500 a quello neonato. Complessivamente una ventina le aziende coinvolte.

“In un periodo in cui la preoccupazione per i cambiamenti climatici chiede a tutti di cambiare i propri comportamenti e le proprie abitudini – afferma l’assessore alla Citta’ collaborativa del Comune di Reggio Valeria Montanari- i gruppi Reko offrono, nell’ambito dei consumi alimentari, valide alternative capaci di ridurre al minimo il trasporto dei prodotti e il loro tempo di conservazione. Di conseguenza si riducono anche l’uso di additivi e conservanti, il packaging e gli sprechi alimentari”.

In piu’, “non e’ secondario il supporto ai piccoli produttori locali che, non avendo intermediari, possono contenere sensibilmente i costi dei loro prodotti con un evidente vantaggio per i consumatori”.

Il gruppo Reko2 è nella zona di Buco del signore. Dal nome si intuisce che le consegne avverranno nel quartiere omonimo, in via Martiri di Cervarolo all’incrocio con via Aristotele, di fianco al parcheggio del Toys, ogni martedì nella stessa fascia oraria: 18-19,30.