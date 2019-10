MoreJobs 2019, Cna offre lavoro a laureati Unimore

REGGIO EMILIA – Le opportunità di lavoro per i giovani laureandi e laureati Unimore arrivano anche da Cna Reggio Emilia che sarà presente alla quinta edizione di MoreJobs Career Day, il prossimo 10 ottobre presso ModenaFiere dalle 9.30 alle 17. Cna sarà allo stand 91 con Ecipar lavoro e con il suo ufficio personale per la raccolta di profili, sia per posizioni aperte all’interno del sistema che all’interno delle imprese associate.

In totale saranno 121 le aziende presenti al career day, che offriranno opportunità di tirocinio e di inserimento nel mondo del lavoro. Nel corso dell’intera giornata, studenti e laureati avranno, così, l’opportunità di consegnare i loro Curriculum Vitae direttamente ai referenti aziendali: attraverso lo svolgimento di brevi colloqui potranno valorizzare le loro motivazioni, aspettative e capacità di relazione.

“Puntiamo sull’alta formazione, per ricercare profili coerenti con i servizi messi in campo da Cna Reggio Emilia – spiega il presidente provinciale Giorgio Lugli – ma anche per promuovere il sistema Cna presso i giovani come opportunità di crescita. Da tempo siamo impegnati in azioni di collaborazione con il mondo accademico per ridurre il gap tra formazione in uscita dall’Università e formazione richiesta dalle nostre imprese.

Ne è un esempio il nuovo corso di laurea professionalizzante Unimore in Ingegneria per l’Industria Intelligente, che presenteremo alle imprese il prossimo 29 ottobre, alle 18 nella sede provinciale Cna, per approfondire, oltre alla didattica, gli sbocchi occupazionali e le opportunità per le imprese attraverso l’attivazione di tirocini curriculari e post curriculari e la conoscenza dei servizi per il lavoro proposti da Ecipar Reggio Emilia”.

Nel pomeriggio, alle 15.30, ci sarà spazio per una presentazione aziendale di Cna a cura dell’ufficio personale (Aula 1).