Migranti, è in scadenza la proroga del servizio di accoglienza

REGGIO EMILIA – Torna a traballare la situazione dell’accoglienza dei richiedenti asilo in provincia di Reggio Emilia. Giovedi’ scade infatti la proroga straordinaria del servizio – valida dall’1 luglio al 31 ottobre – affidato con procedura negoziata a fine giugno dal prefetto Maria Forte alle due principali cooperative sociali reggiane impegnate nel settore: la “Dimora d’Abramo” e “L’Ovile”.

Le attivita’ a sostegno dei migranti avevano rischiato di interrompersi alla fine di luglio dopo che le due coop, a capo di altrettante associazioni di impresa, avevano deciso di non partecipare al bando dello scorso aprile, giudicando insostenibili i nuovi criteri economici imposti dal “decreto Sicurezza”.

Il prefetto, dopo aver avviato una nuova procedura di gara, ha riconfermato temporaneamente le due cooperative, appunto fino alla fine di ottobre attraverso una procedura negoziata, che ha definito anche le risorse disponibili. In dettaglio per l’Ovile, il prezzo stabilito per l’assistenza giornaliera di ogni straniero e’ di 28,88 euro, mentre per la dimora di Abramo di 29,58. In entrambi i casi con un ribasso di circa il 15% rispetto ai contributi precedenti, che erano rispettivamente di 34 e 34,80 euro