Meta System, iniezione di capitale per 76 milioni di euro

REGGIO EMILIA – E’ stata effettuata nei giorni scorsi l’attesa iniezione di capitale in Meta System attraverso il versamento di 76,26 milioni di euro da parte del nuovo socio Sichuan Gloport Investment Group Co., Ltd. (“Gloport”). Contestualmente la nuova assemblea ordinaria dei soci ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione che vede presenti in totale 7 membri: 4 in rappresentanza di Deren, 2 in rappresentanza di Gloport ed 1 in rappresentanza del socio Cmaf.

Il successivo nuovo cda riunito ha di nuovo conferito la carica di presidente del board e di amministratore delegato della società a Wenhua Lu (Simon Lui), confermando di fatto la continuità e la fiducia nella gestione precedente.

Scrive l’azienda: “Ad oggi Meta System SpA apre una nuova fase della sua storia, con maggior solidità patrimoniale e con rinnovata volontà da parte del pool degli azionisti. Il management è orientato con impegno ancora maggiore al perseguimento delle strategie di business per condurre la società verso una posizione di mercato che rifletta il suo valore in campo tecnologico”.