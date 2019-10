Maurizio Battini è il nuovo direttore generale del Comune

REGGIO EMILIA – L’ex capo di Gabinetto del sindaco Delrio (dal 2006 al 2013) Maurizio Battini torna in Comune a Reggio Emilia. E’ il nuovo direttore generale dell’ente assunto oggi dalla giunta comunale su proposta dell’attuale primo cittadino Luca Vecchi. Fedelissimo di Delrio, dopo aver ricoperto diversi incarichi “romani” nell’amministrazione centrale dello Stato, accompagnando l’ex ministro fino all’ultimo incarico di capo della segreteria del presidente del gruppo parlamentare del Pd, Battini restera’ in carica fino alla fine del mandato amministrativo per, si legge nell’atto di deliberazione, “garantire il pieno funzionamento della ‘macchina comunale'”.

Quindi come “figura strategica per rivedere, in particolare, il processo di riorganizzazione della macro-struttura dell’ente”, con l’intento di creare “una struttura organizzativa che possa rispondere al meglio alle esigenze della citta’ ed alla attuazione del programma di governo che questa Amministrazione intende realizzare nei prossimi cinque anni di mandato”. La figura del direttore generale e’ prevista, oltre che dalle norme nazionali, dallo statuto e dal regolamento di organizzazione del Comune di Reggio Emilia.