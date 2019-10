Massenzatico, autocarro a fuoco nella notte

REGGIO EMILIA – Un autocarro Daf è andato a fuoco, verso l’una e mezza di questa notte, in via del Cantonazzo, a Massenzatico, mentre era parcheggiato nel cortile di una casa. Il mezzo è di un cittadino indiano 46enne titolare di un’azienda di autotrasporti: le fiamme non hanno danneggiato altri veicoli. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e i carabinieri che stanno indagando. Non si esclude la pista dolosa.