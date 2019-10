Masone, schianto frontale: muore un uomo di 53 anni

REGGIO EMILIA – Un uomo di 53 anni, Alberto Benassi, residente a Reggio, è morto in un incidente stradale avvenuto stamattina alle 7,15 su via Bacone, a Masone, all’altezza della Progeo.

Il 53enne stava guidando un Fiat Fiorino che si è scontrato frontalmente, per cause ancora in corso di accertamento, con un’Audi condotta da una ragazza di 21 anni. Quest’ultima è stata portata in ospedale in condizioni non gravi.

Sul posto la polizia municipale che ora dovrà ricostruire la dinamica del sinistro. Sulla via Emilia è stato istituito un senso unico alternato che ha creato numerosi disagi alla circolazione con code che sono arrivate fino a Rubiera e in centro a Reggio Emilia. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Alberto Benassi, residente a Pieve Modolena, lascia la moglie e due figli.