La Reggiana inghiotte i Canarini: 1-0

MODENA – Circa 10mila spettatori hanno affollato lo stadio “Braglia” per vivere le emozioni generate dal derby del Secchia. Dopo tre anni la Reggiana assapora aria di riscatto grazie al sigillo di Scappini. A brillare di luce propria è il tecnico Alvini che, al termine dell’incontro, sfreccia sotto la curva dipinta di granata per festeggiare un successo a dir poco straordinario. Inoltre il traghettatore reggiano dedica la vittoria al DG Doriano Tosi in segno di profonda stima e riconoscenza nei suoi confronti. Reggiana quarta in classifica a 23 punti, il Sudtirol terzo a 25, secondo il Padova a 26 e primo il Vicenza a 27.

Primo tempo

In occasione di una cerimonia lo smoking è essenziale, così come in un derby la miglior casacca è da indossare. La Reggiana sfila sul green carpet vestendo la t-shirt del centenario, dal canto suo il Modena non può fare meno della sua fedelissima maglietta giallo fosforescente. Tornando al calcio giocato, Tullisi una volta involatosi sulla corsia di sinistra effettua un invitante radente per il proprio terminale offensivo, a sbarrare la strada provvede Narduzzo.

La compagine di casa dapprima con Sodinha poi con Pezzella prova a incunearsi tra la retroguardia avversaria, i tentativi svaniscono complice la diga eretta dal tecnico Alvini alla protezione di Reggio Emilia. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Scappini prende l’ascensore, ma la capocciata termina fuori bersaglio. Da annotare l’alta tensione tra le tifoserie in tribuna e gli stewards si vedono costretti agli straordinari. Al sedicesimo minuto muta il corso del match, Staiti non controlla diligentemente la sfera che carambola sul piede di Scappini il quale, da distanza ravvicinata, trafigge Gagno. Il Modena prova a reagire e, da calcio piazzato, Pezzella si vede negare la gioia del goal dal volo a planare dell’estremo difensore granata. Ancor prima dell’intervallo Libutti fa vibrare la traversa, svanisce così il possibile raddoppio.

Secondo tempo

Ancor prima della ripresa dei lavori Teste Quadre e Gruppo Vandelli espongono uno striscione volto a ricordare la scomparsa di un tifoso modenese, un lungo applauso si ode dalla curva Montagnani. La Reggiana aumenta i giri del motore e Gagno, in giornata di grazia, si oppone ad ogni avanzata nemica. Mister Zironelli, nell’intento di apportare vivacità alla sua squadra, inserisce contemporaneamente nella mischia Ferrario e Rossetti. Ora il Modena è a piena trazione anteriore. Nonostante i nuovi innesti a rendersi pericolosa è sempre e soltanto la Reggiana, da due passi Kirwan indirizza il pallone in curva. I giallo-blu in piena zona cesarini sfondano la rete ma, a gelare il canarino, è il direttore di gara Cascone che annulla la rete a fronte di un intervento irregolare su Narduzzo. Tre punti che mandano in estasi un’intera città.

Il tabellino

MODENA – REGGIANA: 0 – 1

Marcatore: 16’ Scappini (R).

MODENA (3-4-2-1): Gagno; Stefanelli, Perna, Politti (dal 77’ Mattioli); Varutti (dal 77’ Laurenti), Davi, Pezzella (dal 78’ Duca), Bearzotti; De Grazia (dal 65’ Rossetti), Sodinha; Tulissi (dal 65’ Ferrario). A disposizione: Pacini, Narciso, Cargnelutti, Rabiu, Boscolo Papo, Spaviero. Allenatore: Mauro Zironelli.

REGGIANA (3-4-2-1): Narduzzo; Spanò, Rozzio, Costa; Libutti (dal79’ Favale), Varone, Rossi (dal 85’ Radrezza), Kirwan; Staiti (dal 79’ Espeche), Zanini (dal 60’ Haruna); Scappini (dal 85’ Brodic). A disposizione: Voltolini, Santovito, Iaquinta, Muro. Allenatore: Massimiliano Alvini.

Arbitro: Mario Cascone sez. di Nocera Inferiore (Assistenti: Luca Testi sez. di Livorno, Marco Lencioni sez. di Lucca).

Note – Ammoniti: Varone, Rozzio, Costa, Pezzella, Spanò. Angoli: 3 – 1. Recupero 1’ pt. – 4’ st.