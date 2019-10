Isis annuncia il nome del nuovo leader: è Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi

REGGIO EMILIA – L’Isis conferma la morte di Abu Bakr al-Baghdadi ucciso dalle forze statunitensi in un raid nella parte nord ovest della Siria e del portavoce dello Stato islamico Abu al-Hassan al-Muhajir che era stato ucciso in precedenza in un’operazione congiunta fra statunitensi e curdi il 27 ottobre scorso. L’annuncio audio, pubblicato sui siti del network jihadista, è del nuovo portavoce del gruppo, Abu Hamza al-Quraishi. Il nuovo portavoce dell’Isis Abu Hamza al-Quraishi, nel suo audio, ha annunciato il nome del successore di Abu Bakr al Baghdadi: è Abu Ibrahim al-Hashemi al-Qurashi.

Si tratta di nomi di battaglia e per questo per ora si sa poco dei due volti nuovi dello stato Islamico.

Durante il messaggio, il portavoce dell’Isis ha invitato i seguaci a giurare fedeltà al nuovo califfo ma anche a rispondere alla chiamata alle armi fatta da Baghdadi nel suo ultimo messaggio, pubblicato il mese scorso, in cui incitava i jihadisti a liberare i combattenti dell’Isis catturati dai campi e dalle carceri in Siria e reclutare più seguaci per la loro causa. Abu Hamza al-Quraishi ha anche avvertito e minacciato gli Stati Uniti consigliando di “non gioire” e celebrare le morti e giurando che l’Isis continuerà la sua battaglia sia dentro che fuori dal Medio Oriente.