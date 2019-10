Iren mercato attiva linee di contatto diretto con le associazioni di consumatori

REGGIO EMILIA – Nelle ultime settimane nelle sedi di Iren in Emilia, Liguria e Piemonte si sono svolti alcuni incontri tra le principali Associazioni dei Consumatori dei territori ed il Gruppo Iren. Gli incontri sono stati particolarmente utili per sviluppare ulteriormente il dialogo e la collaborazione, per accrescere la comprensione reciproca tra le parti, evitando il più possibile malintesi e per valorizzare l’importanza del legame con i territori.

Come risultato finale, Iren ha comunicato la disponibilità ad attivare canali riservati esclusivamente alle Associazioni dei Consumatori per favorire la gestione diretta delle richieste informali, tramite la creazione di una e-mail dedicata. Attraverso le Associazioni dei Consumatori vi sarà inoltre la possibilità di prenotare, con una semplice telefonata, appuntamenti personalizzati agli sportelli.

Le proposte, pienamente accolte dalle associazioni, saranno operative a decorrere da lunedì 4 novembre. Verranno inoltre programmati appuntamenti periodici a cadenza trimestrale per condividere i risultati e confrontarsi su tematiche comuni relative ai clienti.