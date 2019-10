Il Sassuolo si fa rimontare dalla Fiorentina: 1-2

REGGIO EMILIA – La Fiorentina vince la sfida al Mapei Stadium contro il Sassuolo. I neroverdi rimediano la quarta sconfitta nelle ulitime 5 uscite e rimangono fermi a 9 punti. I viola, invece, ritrovano il successo dopo il ko casalingo con la Lazio e vanno in ottava posizione con 15 punti.

La Fiorentina parte forte (palo di Boateng al 3’ dopo un cross di Dalbert ), ma è il Sassuolo a fare la partita. I viola soffrono soprattutto sul suo lato destro ed è proprio lì che Boga, al 24′, su passaggio di Caputo comincia lo slalom in orizzontale, saltando Milenkovic e Pulgar e battendo Dragowski con uno splendido destro. La Fiorentina va vicina al pareggio con Boateng, falso nove libero di spaziare un po’ dovunque (36’) e subito dopo c’è il gol annullato a Benassi per un fuorigioco di Pulgar che non rientra dopo aver battuto l’angolo.

Secondo tempo a ritmi più lenti. Nel momento di maggiore difficoltà della Fiorentina arriva il pareggio: cross millimetrico di Venuti e bel colpo di testa di Castrovilli che insacca alle spalle di Consigli. La Fiorentina dopo il gol sale in cattedra: Vlahovic impegna Consigli di testa su cross di Pulgar, un minuto dopo Milenkovic segna il 2-1, mettendo in rete (solo in area) un cross di Castrovilli. Poco prima del 90’ Marlon a porta vuota si mangia un gol già fatto e fallisce l’occasione del pareggio.

Il tabellino

Sassuolo-Fiorentina: 1-2

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Peluso; Duncan (37° st Traore sv), Mangnanelli; Boga, Djuricic (11° st Obiang), Berardi; Caputo (24° st Defrel). In panchina: Turati, Russo, Muldur, Raspadori, Piccinini, Ghion, Locatelli, Kyriakopoulos. Allenatore: De Zerbi

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Pezzella, Dalbert; Castrovilli, Pulgar, Benassi (42° st Badelj sv); Chiesa, Boateng (30° st Vlahovic sv), Sottil (16° st Ghezzal). In panchina: Terracciano, Brancolini, Pedro, Cristoforo, Eysseric, Ceccherini, Zurkowski, Rasmussen, Terzi. Allenatore: Russo (Montella squalificato)

Arbitro: Mariani di Aprilia

Reti: 24° pt Boga, 18° st Castrovilli, 36° st Milenkovic

Note: Serata serena, terreno in buone condizioni. Spettatori: 15mila circa. Ammoniti: Venuti, Caputo, Pezzella, Djuricic, Berardi, Dalbert, Castrovilli. Angoli: 3-6. Recupero: 2′; 6′.