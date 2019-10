Festa defunti, i carabinieri vigilano sui cimiteri

REGGIO EMILIA – Controlli straordinari dei carabinieri di Reggio Emilia in occasione delle festivita’ di Ognissanti e della commemorazione dei defunti. Li ha disposti il comandante provinciale Cristiano Desideri, attivando servizi mirati nei principali punti di aggregazione, tra cui i cimiteri.

Da domani al 2 novembre, quelli di citta’ e provincia saranno quindi presidiati da pattuglie appiedate (in divisa e in borghese) e in auto. Saranno inoltre monitorate con particolare attenzione la stazione ferroviaria e quella degli autobus.

Importante, sottolinea l’Arma, sara’ anche il contributo che gli stessi cittadini vorranno dare per aumentare la soglia di sicurezza e prevenire la consumazione dei classici reati di microcriminalita’ che solitamente si verificano in questi periodi come furti sulle auto parcheggiate davanti ai cimiteri e borseggi nei momenti di ressa. L’invito e’ poi a segnalare al 112 ogni situazione o movimento sospetto.