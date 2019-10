Fdi, Aragona candidato alle Regionali

REGGIO EMILIA – Ci sono diversi nomi conosciuti al mondo delle imprese nella possibile liste dei candidati reggiani di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni regionali. Ne dà notizia il sito on line Tg Imprese secondo cui il nome quasi certo sarebbe quello di Alessandro Aragona, responsabile del dipartimento Imprese & Mondi Produttivi del partito, forte delle 330 preferenze conquistate alle comunali. Si fanno i nomi anche di Fabio Pietrella, presidente di Confartigianato Moda, mentre potrebbe scendere in pista anche Elena Diacci, ex consigliere comunale a Scandiano per Forza Italia, poi passata a Fdi e volto noto della politica nella zona ceramiche.