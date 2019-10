E’ morta la madre del sindaco Luca Vecchi

REGGIO EMILIA – E’ morta ieri Sandra Castagnetti, 73 anni, madre del sindaco Luca Vecchi. Aveva lavorato come bidella nelle scuole di Masone, del Villaggio Stranieri e di Marmirolo. Poi aveva gestito un negozio di fiori in via Terrachini.

Sandra, oltre al figlio Luca, lascia il marito Angiolino, il secondo figlio Simone (segretario generale della Fiom di Reggio), il nipote Alessandro, la sorella Camilla e il fratello Sante.

I funerali si svolgeranno martedì 8 ottobre partendo alle 14.30 dalla casa funeraria di Reverberi, in via Terenzin, per il cimitero di Marmirolo.