Crisi Ferrarini, Vismara verso revoca concordato

REGGIO EMILIA – “Occorre aprire d’ufficio il procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato preventivo”. E’ quanto si legge in un decreto del Tribunale di Reggio Emilia (sezione fallimentare) relativo alla procedura del salumificio Vismara, in capo al Gruppo Ferrarini, che nei mesi scorsi ha presentato un piano di concordato in continuita’ accettato dallo stesso tribunale.

Pilastro fondante era l’acquisizione del marchio Vismara da parte della Alimentare Amadori Spa, che il 16 settembre scorso ha pero’ comunicato di ritenersi “non piu’ vincolata dalla proposta di investimento”. Societa’, pubblico ministero e creditori sono ora tutti convocati per le 11 del prossimo 6 novembre in Tribunale a Reggio Emilia per fare il punto della situazione.

Che, sottolinea il deputato reggiano del Movimento 5 stelle Davide Zanichelli, “e’ davvero critica e in mancanza di altri acquirenti, vi e’ un serio rischio di fallimento dell’azienda, un’ipotesi questa che desta profonde preoccupazioni in tutte le parti sociali”.

Data la rilevanza del marchio e considerati gli 800 lavoratori con famiglie e tutto l’indotto Zanichelli informa di aver presentato un’interrogazione ai ministri del Lavoro e dello Sviluppo Economico “per sollecitarli a considerare la richiesta di incontro dei rappresentanti dei lavoratori, eventualmente con la riapertura del tavolo di crisi al ministero per trovare una via d’uscita”.

Anche al Comune di Reggio Emilia viene chiesto di mettersi in gioco perche’, conclude Zanichelli, “serve l’impegno di tutti per garantire non solo l’italianita’ del marchio ma anche la continuita’ lavorativa dello stabilimento reggiano e dei suoi lavoratori”.