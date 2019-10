Correggio, auto in fiamme nella notte

CORREGGIO (Reggio Emilia) – Auto in fiamme, nella notte, a Budrio di Correggio in via Saccani. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e i carabinieri per le indagini. L’incendio ha distrutto una Peugeot 207 di un 31enne tunisino di Correggio che era stata parcheggiata sotto casa poco prima dal fratello 25enne che la utilizzava. Sulle cause del rogo sono in corso gli accertamenti.