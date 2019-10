Cna, un ciclo gratuito di incontri sul turismo eperienziale

REGGIO EMILIA – Il valore di ciò che acquistano le persone non sta più nella qualità del prodotto o del servizio, ma nell’esperienza di chi lo compra. È la cosiddetta economia dell’esperienza, all’interno della quale le nostre aziende hanno molto da guadagnare ritrovando quello slancio creativo e genuino, che ha sempre caratterizzato il “made in Italy”.

Più l’esperienza è costruita al meglio, più il suo valore aumenta, perché rappresenta l’elemento di personalizzazione di un prodotto o servizio e ne fa aumentare la desiderabilità da parte del cliente (e quindi il suo prezzo).

Per aiutare le imprese in questa nuova dimensione di mercato, CNA e Ecipar Reggio Emilia promuovono un ciclo di 8 incontri (per un totale di 24 ore), che si svolgeranno il martedì dalle 18 alle 21 a partire dal 19 novembre e rivolti ad aziende, anche non associate, del settore agroalimentare, artistico, turistico e ricettivo.

Non sono previsti costi di partecipazione in quanto il progetto è co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo e Regione Emilia Romagna (Rif.pa2019-11726/RER), ma la partecipazione è obbligatoria a tutti gli appuntamenti.

Gli incontri saranno coordinati da esperti del settore turistico, come agenzie d’incoming e travel blogger, facilitatori nella creazione di reti d’impresa e testimonial aziendali, che toccheranno diversi temi: dagli elementi indispensabili per poter lavorare con i turisti; alla presentazione delle reti di prodotto “Food and Wine”, “Cultura e Castelli”, “Emilia Romagna Welcome” a cura di Destinazione Turistica Emilia; a come promuovere la propria attività a fini turistici e intercettare il giusto target di clientela.

Un percorso molto interattivo che prevede lo svolgimento degli incontri presso le sedi delle aziende partecipanti e di attività di particolare interesse rispetto al tema della serata. Per iscrizioni entro il 20 ottobre o ulteriori informazioni: CNA Artistico e CNA Alimentare Rif. Chiara Bulgarelli 0522/356364 chiara.bulgarelli@cnare.it