Cna, opportunità per le imprese con la laurea Unimore per l’industria intelligente

REGGIO EMILIA – Cna Education, in collaborazione con Cna Industria e l’Università di Modena e Reggio, organizza il prossimo martedì 29 ottobre, dalle 18 alle 20 presso la sede Provinciale Cna di Via Maiella 4, un seminario per illustrare agli imprenditori le opportunità derivanti dal nuovo percorso di laurea professionalizzante in Ingegneria per l’Industria intelligente.

Dopo i saluti del presidente di Cna Industria Giuseppe Conti, il professor Cristian Secchi, dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria Unimore, illustrerà le finalità del progetto formativo destinate a far acquisire le competenze necessarie per la formazione di tecnici laureati ad alto profilo professionale, che possano essere rapidamente inseriti negli uffici tecnici di aziende. La laurea professionalizzante, infatti, consente 12 mesi di tirocinio con maggior progettualità e possibilità di provare realtà diverse durante il percorso di studi (2 semestri).

Per le imprese questo si traduce nell’avere accesso a figure specializzate nell’integrazione e nella manutenzione di nuove tecnologie 4.0, fondamentali per l’industria del prossimo futuro; nella possibilità di mettere alla prova dei candidati su progetti specifici mediante i tirocini formativi; nell’aggiungere competenze sulle nuove tecnologie per l’industria intelligente mediante l’assunzione temporanea o permanente di un laureato in ingegneria per l’industria intelligente.

“E’ necessario unire il mondo dell’alta formazione con quello produttivo – spiega il presidente Conti – approfondendo i nuovi percorsi di laurea professionalizzanti che sono estremamente interessanti per le piccole e medie imprese, anche alla luce delle trasformazioni dettate da Industria 4.0 che impongono cambiamenti radicali sui processi industriali e figure specializzate che possano avere operatività in questo ambito”.

Serena Macchioni di Ecipar Reggio Emilia interverrà sull’attivazione di tirocini post laurea strumento Garanzia Giovani e servizi per il lavoro. Coordina la serata Ughetta Fabris, responsabile Cna Education.

L’iniziativa rientra nell’ambito del Festival della cultura tecnica promosso dalla Regione Emilia Romagna ed è aperta a imprese, formatori, studenti e genitori. Per Info: Cna Education, tel. 0522 356366 – ughetta.fabris@cnare.it