Castelnovo Sotto, la storica fornaia Maria compie 100 anni

CASTELNOVO SOTTO (Reggio Emilia) – Ha compiuto 100 anni mercoledì e li ha festeggiati insieme ai figli Giacomo e Viviana, al genero pittore Gianni Ruspaggiari, ai parenti, al sindaco di Castelnovo Sotto Francesco Monica e la vice Carla Guatteri. Lei si chiama Maria Lombardi e vive nella Città del Carnevale.

Gli amministratori non sono voluti mancare al compleanno e hanno portato alla signora gli auguri di tutta la comunità, oltre a un mazzo di fiori freschi. La centenaria ha ringraziato e sorriso, inoltre ha chiacchierato con tutti i presenti dimostrando grande lucidità. Maria è conosciuta in paese per aver gestito un forno in centro per tutta la vita con il marito Mario Abbiani.