Casalgrande, furto notturno in un bar: rubati 5mila euro

CASALGRANDE (Reggio Emilia) – Furto notturno al bar Revival di Casalgrande in via Cà del Miele. I ladri, dopo aver forzato la porta principale, sono entrati nei locali che ospitano l’attività commerciale e hanno rubato stando ai primi controlli ancora in corso di esatto inventario, vari tabacchi e circa 5mila euro in contanti dal registratore di cassa, tutto in corso di esatto inventario. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Casalgrande per furto aggravato contro ignoti.