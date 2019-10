Bibbiano, moto contro auto: muore un uomo di 67 anni

BIBBIANO (Reggio Emilia) – Un uomo di Bibbiano di 67 anni, Pier Giorgio Tonelli, è morto in un incidente stradale avvenuto oggi, poco dopo le 13,30, in via Nenni sulla strada provinciale 22 a Bibbiano.

L’uomo era sulla sua moto Yamaha quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato contro una Fiat Multipla centrando la portiera del guidatore. Il conducente del mezzo, un 40enne di Barco, è rimasto ferito ed è stato portato al Santa Maria Nuova di Reggio in condizioni di media gravità.

Sul posto sono arrivate l’ambulanza e l’auto medica dall’ospedale di Montecchio e le pattuglie della polizia municipale della Val d’Enza. L’auto e la moto procedevano nella stessa direzione di marcia da Barco verso Bibbiano. Pare che che l’auto stesse girando a sinistra per entrare in una stradina sterrata laterale e la moto fosse in fase di sorpasso quando è avvenuto l’incidente.