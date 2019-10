Bagnolo, furto notturno in un bar

BAGNOLO (Reggio Emilia) – Furto notturno al Cafè Olè in via Roma a Bagnolo. I ladri, dopo aver divelto l’accesso retrostante che dà sulla sala giochi, sono entrati e, con un flessibile, hanno tagliato la catena che teneva assicurata una macchina cambia monete che hanno portato via. Un cittadino che ha visto i ladri in azione ha chiamato i carabinieri che sono arrivati sul posto quando i malviventi erano già fuggiti.