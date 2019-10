Arci Pigal, concerto “Genova dentro di noi”

REGGIO EMILIA – Giovedì 31 ottobre il Circolo arci Pigal e scuola di musiche Cepam Scuola di Musica sono lieti di offrivi il concerto che riprende le musiche e l’arte dei migliori cantautori genovesi.

In un quartiere residenziale di Genova chiamato Foce, che potremmo definire “magico”, a pochi passi dal mare, seduti su alcune panchine nei pressi del Cinema Aurora in Via Cecchi o ai tavolini del Bar Igea in Corso Torino, una generazione di giovani dall’indubbio talento artistico, sul finire degli anni ’50, sembrava ormai pronta per fare il grande salto e rivoluzionare il mondo della musica italiana. Sono un gruppo di amici, che scrivono canzoni, poesie, armonie e che si chiamano Gian Franco e Gian Piero Reverberi, Giorgio Calabrese, Luigi Tenco, Bruno Lauzi, Gino Paoli, Umberto Bindi, Fabrizio De André. Nasce così “la scuola genovese” della canzone d’autore italiana.

Dalle 20.30 pasta a volontà e mille stuzzicherie cucinate dai cuochi e dalle rezdore del Circolo Arci Pigal. Alle 21.30 concerto dei docenti Cepam Scuola di Musica che proporranno i migliori pezzi dei cantautori Tenco, Paoli, Lauzi e chiaramente il grande Fabrizio De Andrè. L’ingresso è riservato ai soci Arci. La cena con il concerto (prenotazione obbligatoria al 366/3465465) richiede un contributo di 10 euro, mentre per il solo concerto bastano 6 euro senza prenotazione con ingresso dalle 21.30.