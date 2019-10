Arci, al via la nuova campagna di tesseramento

REGGIO EMILIA – Ben 137 circoli per oltre 44mila e 200 soci. Arci, Associazione Ricreativa e Culturale Italiana, la più grande associazione del paese, forte di questi cifre che riassumono 60 anni di presenza sul territorio, dà il via alla campagna di tesseramento per il 2020.

La campagna di tesseramento di nuove iscrizioni e di rinnovo – iniziata nel mese di ottobre – è tradizionalmente un fatto fondamentale nella vita del circolo che va dritta al cuore dell’azione di Arci. L’associazione organizza momenti di socialità e cultura, si batte per i diritti di tutti, contro le discriminazioni, offre solidarietà e sostegno ai più svantaggiati, promuove la pace e la collaborazione tra i popoli.

Proprio in questi giorni l’Arci di Reggio, sottolineando l’assoluta urgenza di porre fine al conflitto turco-curdo, ha aderito alla campagna di raccolta fondi “Dalla parte dei Curdi” lanciata dall’Arci nazionale a sostegno di una popolazione che sta vivendo un momento drammatico. I contributi ricevuti attraverso la piattaforma di crowdfunding Produzioni dal Basso saranno impiegati per l’allestimento di campi profughi e ospedali da campo.

Insieme, per passione

È la matita di ElleKappa che firma l’immagine della nuova tessera 2019-2020. Oltre al disegno, la vignettista satirica ha ideato anche lo slogan “Insieme, per passione” che rappresenta perfettamente il senso di questa grande comunità, a Reggio Emilia animata da circa 1300 volontari di tutte le età. Dall’impegno in difesa dei valori costituzionali fino alla musica dal vivo e il cinema, i volontari di Arci producono ogni giorno decine di iniziative ma alla base di tutto ci sono la passione e la volontà di costruire una società migliore e più inclusiva.